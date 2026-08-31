Der US-Dollar hat die am vergangenen Freitag erzielten Gewinne über das Wochenende gehalten. In der neuen Woche stehen wichtige Konjunkturtermine an, welche die neue Erwartungshaltung zu den US-Zinsen testen werden. Der Dollar zum Franken notiert am Montagmorgen mit 0,8093 praktisch unverändert zum Freitagabend. Das Gleiche gilt für den Euro zum Dollar, der bei 1,1590 nach 1,1580 steht. Wenig verändert zeigt sich auch das Währungspaar Euro gegen Franken (0,9381).