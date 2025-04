Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger starten. Am Donnerstag vor den Osterfeiertagen hatte er ein halbes Prozent schwächer bei 21'205,86 Punkten geschlossen. Die Zinssenkung der EZB konnte die Stimmung an den Börsen in Europa nicht aufhellen. Anhaltende Zollsorgen und die Unsicherheit über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed drückten am Montag - dem ersten US-Börsentag nach Ostern - auch die Kurse an der Wall Street. In der neuen Woche rollt eine Welle von Quartalsergebnissen auf die Anleger zu.