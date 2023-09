Unternehmensnachrichten waren am Donnerstag eher dünn gesät. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt vor allem dem Börsengang (IPO) des Chipdesigners Arm , dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt. Den Ausgabepreis für die Papiere hatte der japanische Mischkonzern Softbank als Eigentümer am Mittwoch auf 51 US-Dollar festgesetzt. Er liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 47 bis 51 Dollar, woraus sich eine Bewertung von mehr als 54 Milliarden Dollar ergibt. Softbank will nach der Erstnotiz an der Tech-Börse Nasdaq weiter einen Anteil von rund 90 Prozent halten.