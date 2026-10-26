Neue Hoffnungen auf eine Entspannung im US-Iran-Konflikt ⁠haben die Ölpreise zum Wochenstart sinken lassen. Die Nordsee-Sorte Brent ‌und US-Leichtöl WTI verbilligen sich ‌um jeweils rund zwei ​Prozent auf 114,87 und 101,24 Dollar je Fass (159 Liter). In der vergangenen Woche waren die Preise nach neuen Angriffen der Huthi-Rebellen im Jemen auf Saudi-Arabien ‌auf den höchsten Stand seit Ende April gestiegen. Am Sonntag reisten katarische Vermittler nach Teheran, um in ​Abstimmung mit den USA über einen ​Abbau der Spannungen in der ​Region zu beraten, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person ‌mitteilte. Die Atempause am Ölmarkt könnte sich jedoch als nur vorübergehend erweisen, sagte Vandana Hari, Gründerin des ​Analysehauses ​Vanda Insights. US-Präsident Donald ⁠Trump habe die Furcht der ​Anleger nicht zerstreut, dass ⁠nach den Zwischenwahlen zum Kongress am 3. November ‌neue Angriffe auf den Iran folgen könnten. Zudem gingen die gegenseitigen Angriffe im ‌Konflik zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen im ​Jemen weiter.