Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten von rund einem Prozent in den Handel starten. Am ‌Freitag ⁠hatte er 0,7 Prozent tiefer bei 24'759,05 Punkten geschlossen. Anleger ⁠machten zum Wochenausklang vor allem bei Technologieaktien Kasse. Ein überraschend starker Stellenaufbau in den USA ‌nährte die Spekulationen auf steigende Zinsen zum ‌Jahresende, was auch an den US-Börsen ​für maue Stimmung sorgte. Im Mittelpunkt am Montag stehen die Entwicklungen in den Kriegen in Nahost und in der Ukraine. Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Montag militärische Ziele im Iran angegriffen. ‌