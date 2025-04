Nvidia nahmen die Index-Spitze mit plus 1,4 Prozent ein. Der Chipkonzern will in den kommenden vier Jahren nach eigenen Angaben KI-Technik im Wert von bis zu 500 Milliarden Dollar in den USA produzieren. Zugleich versprach Trump dem zu den «Glorreichen Sieben» zählenden Konzern sowie auch allen anderen, die in den USA investieren, beschleunigte Genehmigungsverfahren.