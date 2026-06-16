In Tokio warteten die Investoren ‌gespannt auf die Bank of Japan (BOJ), die ihren Leitzins voraussichtlich auf ein 31-Jahres-Hoch von einem ‌Prozent anheben wird. Zuvor hatte das Friedensabkommen zwischen Washington und ​Teheran für Erleichterung gesorgt und die Kurse getrieben. «Anstatt dass es irgendwelche schlechten Nachrichten gäbe, sieht dies wie ein Rücksetzer nach dem sehr steilen Anstieg des Nikkei in den vergangenen beiden Sitzungen aus», sagte Nomura-Strategin Maki Sawada. Bei den Einzelwerten zählten Hersteller von Chip-Testmaschinen wie Advantest mit einem Plus von 2,1 Prozent zu den Gewinnern. Auch Betreiber von Rechenzentren wie Fujikura und Furukawa Electric legten um jeweils rund ‌5,8 Prozent zu. Dagegen verloren der Chipanlagenbauer Tokyo Electron 1,8 Prozent und der KI-Investor SoftBank 1,5 Prozent.