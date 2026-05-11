In China rückte der bevorstehende Besuch Trumps in den Fokus, der in dieser Woche ‌mit Präsident Xi Jinping unter anderem über Handel und Künstliche Intelligenz sprechen will. Gleichzeitig treiben die durch den Nahost-Krieg gestiegenen globalen Energiekosten die Inflation in der Volksrepublik an. Die Erzeugerpreise stiegen im April um 2,8 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Auf ​dem heimischen Automarkt sanken die Verkäufe den siebten Monat in Folge. Dagegen schossen die Exporte von Elektroautos ​um fast 112 Prozent in die Höhe, da die weltweit hohen Spritpreise die Nachfrage im ​Ausland ankurbelten. Davon profitierte auch der weltgrösste E-Auto-Bauer BYD.