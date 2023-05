Die Schweizer Börse hat sich am Donnerstag den vierten Tag in Folge abgeschwächt. Der Standardwerteindex SMI sank um 0,5 Prozent auf 11'325 Punkte. Wegen des andauernden Streits um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA und neuer Hiobsbotschaften von Konjunkturseite blieben die Anleger vorsichtig und zurückhaltend. Deutschland, der wichtigste Handelspartner der Schweiz, rutschte im ersten Quartal in eine Rezession. Positive Nachrichten vom US-Technologiesektor dagegen sorgten auf dem von Finanz- und Gesundheitsunternehmen dominierten Aktienmarkt in Zürich kaum für Impulse.