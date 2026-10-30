Die Aktie von Intel steuert nach einer negativ aufgenommenen Prognose auf den grössten Tagesverlust in der Firmengeschichte zu. Zugleich löste die Prognose eine Verkaufswelle im gesamten Sektor aus. Die Papiere des US-Konzerns brachen in der Spitze um rund 30 Prozent ‌ein und dürften ⁠damit mehr als 137 Milliarden Dollar an Marktwert verlieren. Titel der Konkurrenten AMD und Nvidia fielen um bis zu zehn Prozent. Auch Server-Hersteller wie Dell und europäische Schwergewichte wie ASML gerieten unter ⁠Druck. «Am Markt herrscht derzeit die Devise 'erst verkaufen, dann fragen'», sagte Matt Britzman, Chefanalyst beim Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Intel warnte nach einem Unglück in einer israelischen Fabrik vor Umsatzeinbussen in dreistelliger Millionenhöhe. Zudem warnte Finanzchef David Zinsner, dass der ‌Barmittelzufluss in diesem Jahr negativ ausfallen werde.