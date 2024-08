Am Schweizer Aktienmarkt ist vor dem mit Spannung erwarteten Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Zudem steht die wichtige Rede von Fed-Chef Jerome Powell auch erst am Freitag an - solange drohe eine Hängepartie. Hinzu kommen zahlreiche Halbjahresberichte, die bewertet werden wollen und so in Einzeltiteln für Bewegung sorgen. Am Abend steht dann noch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung auf der Agenda.