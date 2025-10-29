Die Schweizer Börse lässt am Mittwoch die dritte Sitzung in Folge Federn. Erneut sehen Schwergewichte aus dem Pharma- und Nahrungsmittelsektor unter Druck. Der SMI gibt zum Handelsschluss um 0,4 Prozent auf 12'314 Punkte nach. Vor einer Reihe wichtiger Termine seien die Anleger mit angezogener Handbremse unterwegs, erklären Händler. Gespannt warten die Börsianer auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed um 19.00 Uhr (MEZ). Eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte gilt an den Finanzmärkten als ausgemacht. Einen Tag vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping hoffen die Investoren zudem auf eine Einigung im Handelsstreit.