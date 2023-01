Kurseinbussen der Marktschwergewichte haben die Schweizer Börse am Donnerstag ins Minus gedrückt. Vor allem Nestle und Novartis verloren nach Negativnachrichten kräftig an Wert. Der Leitindex SMI sank zum Handelsschluss um 0,8 Prozent auf 11'317 Punkte, während sich andere wichtige Börsenplätze von ihrer freundlichen Seite zeigten: In Frankfurt rückte der Dax 0,3 Prozent vor und an der Wall Street zog der Dow Jones Index leicht an.