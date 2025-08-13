Mit einem Kurseinbruch von rund 21 Prozent steuert die Cava Group auf ihren schwärzesten Börsentag zu. Die US-Restaurantkette, auf deren Speisekarte sich mediterrane Gerichte wie Bowls und Pitas finden, senkt ihre Jahresprognose für den Umsatz, nachdem das zweite Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Cava rechnet nun für das Jahr mit einem Umsatzwachstum zwischen vier und sechs Prozent, nach zuvor sechs bis acht Prozent. Das ungewisse wirtschaftliche Umfeld dämpft die Nachfrage der Verbraucher nach Restaurantbesuchen in den vergangenen Monaten.