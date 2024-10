Der Euro hat sich am Donnerstag von den starken Kursverlusten der vergangenen Tage leicht erholt. Kurz vor Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0802 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend (1,0781). Im Tief war sie am Mittwochabend gar bis auf 1,0761 gefallen. Dass die neuesten Einkaufsmanagerindex-Werte (PMI) aus Deutschland und der Eurozone nicht ganz so schlecht ausgefallen sind wie erwartet, dürfte dem Euro im Laufe des Morgens etwas geholfen haben. Eine Kursstärke des US-Dollar und die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen hatten den Euro zuvor unter Druck gesetzt, sodass er seit Beginn des Monats etwa drei Prozent an Wert verloren hat.