Am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Donnerstag die Aktivitäten in sehr engen Grenzen. Grund dafür ist laut Händlern der US-Feiertag Thanksgiving, an dem die US-Börsen geschlossen bleiben und wo auch am Freitag nur den halben Tag gehandelt wird. Daher schlugen laut Händlern viele Marktteilnehmer eine Brücke in ein verlängertes Wochenende. Am Freitag nach Thanksgiving beginnt zudem mit dem «Black Friday» die Saison der Weihnachtseinkäufe. Daher seien die Bösenumsätze hierzulande auch «himmeltraurig», sagt ein Händler. Die Lethargie zeige sich entsprechend auch im Verlauf des SMI, der sich bisher in einer Spanne von weniger als 30 Punkten bewegt hat, heisst es weiter.