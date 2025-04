Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legt 0,5 Prozent auf 40'733 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,7 Prozent auf 5'442 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq steigt um 0,7 Prozent auf 16'959 Punkte. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mögliche Ausnahmen von den geplanten 25-prozentigen Zöllen auf ausländische Importe von Autos und Autoteilen aus Mexiko, Kanada und anderen Ländern ins Spiel gebracht. Die Stimmung an den Börsen hat sich zu Wochenbeginn bereits verbessert, nachdem Trump wichtige Elektronikprodukte von den gegenseitigen Zöllen ausgenommen hatte. «Die Märkte haben sich nach jedem positiven Zeichen gesehnt», sagt Dan Boardman-Weston, Chef von BRI Wealth Management. «Die Ankündigung zu Elektronik und Telefonen am Wochenende war hilfreich für die Stimmung, und die Märkte haben sich in den letzten Tagen ein wenig erholt.» Die meisten Analysten erwarten jedoch, dass es an den Börsen volatil bleibt, bis mehr Klarheit über Trumps Zölle herrscht.