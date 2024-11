Zudem sei das Thema Zinsfantasie seit vergangener Woche mit den Aussagen von Jerome Powell wieder stärker in den Fokus gerückt. Dieser hatte erklärt, aufgrund des konjunkturellen und inflationären Umfelds keine Eile für weitere geldpolitische Lockerungen zu haben. Auch für diese Woche ist der Terminkalender sehr übersichtlich. Einige Händler werten dies jedoch als positiv, da es den Anlegern Zeit gebe, über die jüngsten Ereignisse nachzudenken. Zudem ist auch die Berichtssaison so gut wie abgeschlossen. In den USA stehen zur Wochenmitte allerdings die Zahlen von Nvidia an. Sie dürften die Stimmung für Technologiewerte insgesamt bestimmen. Hierzulande dürfte zudem bereits am (morgigen) Dienstag der Kapitalmarkttag des Nahrungsmittelriesen Nestlé mit Spannung verfolgt werden.