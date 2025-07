In dieser unklaren Situation ziehen sich Investoren an die Seitenlinie zurück und warten erst einmal ab. Entsprechend bewegt sich an den Finanzmärkten kaum etwas. Weder hierzulande noch in den Nachbarländern wagen sich die Investoren allzu weit aus dem Fenster. Im Vergleich zum «Liberation Day» Anfang April, als Trump erstmals seine Zoll-Keule geschwungen hatte, sei die Marktreaktion dieses Mal sehr besonnen, sagt ein Händler.