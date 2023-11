«Wir sind weiterhin der Meinung, dass die Bedeutung von ALSO als führender Technologie-Provider für die IT-Branche, immer noch unterschätzt wird. Wir glauben auch an das substanzielle Wachstumspotenzial des Unternehmens (organisch und über Akquisitionen). Zudem ist ALSO sehr gut geführt und verfügt über ein attraktives Geschäftsmodell, mit welchem sich hohe Renditen auf dem eingesetzten Kapital erwirtschaften lässt. Somit stehen wir den ALSO-Aktien weiterhin positiv gegenüber und zählen sie zu unserem Favoritenkreis bei den Small- und Midcaps in der Schweiz», schreibt die Helvetische Bank.