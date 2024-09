Nach dem deutlichen Kursrückgang vom Vortag hielten sich die Anleger an der Wall Street auch am Mittwoch verstärkt zurück. Die Märkte schlossen nahe dem Schluss vom Dienstag.



Vor den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten ist ohnehin erst einmal Warten angesagt, heisst es am Markt. Bis zu diesen wichtigen Daten, die neue Hinweise zur Zinspolitik des Fed liefern werden. Erste Anhaltspunkte wird der am Donnerstag anstehende ADP-Bericht zur Beschäftigung geben.