In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 34'255,71 Punkten und der breiter gefasste Topix stagnierte bei 2'530,26 Zählern. Aktien aus dem Chipsektor gaben in Japan nach. Tokyo Electron und Advantest fielen um 1,24 Prozent und 1,56 Prozent und belasteten den Nikkei damit am stärksten. Die Telefongesellschaft KDDI stieg dagegen um 0,6 Prozent an und war damit die grösste Stütze für den Nikkei. Die Börse Shanghai legte leicht um 0,3 Prozent auf 3'301,60 Stellen zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3'786,29 Punkten.