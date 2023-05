Ausländische Anleger waren die Haupttreiber für die Rallye des Nikkei, die durch die Bemühungen der Tokioter Börse (TSE) um eine bessere Unternehmensführung und die verstärkten Investitionen von Warren Buffett in einige japanische Handelsunternehmen angezogen wurden. Papier und Zellstoff war am Dienstag mit einem Plus von 3,3 Prozent der Spitzenreiter unter den 33 Subindizes der TSE. Nippon Paper war mit einem Plus von zwölf Prozent der grösste Gewinner im Nikkei. Nomura hatte die Aktie zuvor auf "Kaufen" hochgestuft. "Ausländische Anleger greifen derzeit nach japanischen Aktien, sodass sich der Aufwärtstrend des Nikkei wahrscheinlich fortsetzen wird", sagte Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Gleichzeitig hat sich der Markt sehr stark erholt, und es besteht ein starkes Gefühl der Überhitzung, das Risiko einer Korrektur ist sehr hoch. Darauf müssen die Anleger achten."