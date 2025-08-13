Hierzulande rücken noch einmal die Ausläufer der Berichtssaison in den Fokus, allen voran Straumann. Ansonsten ist die Agenda auch von der Konjunkturseite relativ ausgedünnt, nachdem mit den Preisdaten aus den USA klar das Highlight der Woche hinter uns liegt. "Derzeit fehlt es an zündenden Impulsen für positive Marktphantasien", kommentierte ein Börsianer. Denn die Zinssenkung durch das Fed sei bereits eingepreist und die hohen Zölle bremsten.