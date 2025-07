Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet zum Wochenschluss tiefer. Zwar sind die Vorgaben aus den USA und China positiv, aber nach der für den Leitindex SMI bisher gut verlaufenen Woche könnte es zu einer Konsolidierung kommen, heisst es am Markt. Dies auch, weil das bange Warten auf die Zoll-Post aus den USA die Anleger weiter beschäftigt. Zwar hat US-Präsident Donald Trump inzwischen seine Briefe an zahlreiche Länder verschickt. Doch in der Schweiz und in der EU ist die Post noch nicht eingetroffen. Der EU und anderen Ländern ohne Einigung hatte Trump zuletzt mit pauschalen Zöllen in Höhe von 15 oder 20 Prozent gedroht.