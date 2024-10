Vor den anstehenden Quartalszahlen der grossen US-Technologiekonzerne zeigen sich die asiatischen Märkte uneinheitlich. In Japan konnte der Leitindex Nikkei trotz politischer Unsicherheiten nach dem Mehrheitsverlust der Regierungspartei zulegen, während die chinesischen Börsen unter Druck gerieten. Die Börse in Shanghai verlor 0,6 Prozent auf 3300,52 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,6 Prozent auf 3940,23 Punkte. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 38.872,30 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,9 Prozent höher bei 2681,40 Zählern. Positive Unternehmenszahlen und Kursgewinne an der Wall Street stützten die Stimmung. «Die Aktienkurse sind schon weit genug gefallen, so dass es jetzt zu einer Neubewertung kommen dürfte», sagte Kenji Abe von der Investmentbank Daiwa Securities. Technologiewerte wie der auf künstliche Intelligenz spezialisierte Investor SoftBank legten um 2,2 Prozent zu, der Chiptester-Hersteller Advantest um 1,5 Prozent.