Die Vorgaben für die hiesigen Investoren am Donnerstag sind durchzogen. In der Schweiz fehlen Orientierungspunkte weitgehend. Nur das Bundesamt für Statistik veröffentlicht die Teuerungsraten im März. Sonst legen nur Unternehmen aus der dritten Reihe ihre Jahreszahlen vor. Und so richten die Anleger ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Konjunkturdaten aus dem Ausland. Dort stehen die Produzentenpreise in der Eurozone an sowie in den USA die Handelsbilanz und die Erstanträge Arbeitslosenhilfe in der Woche.