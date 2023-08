Eine weitere Runde enttäuschender Konjunkturdaten hat die Märkte in China am Dienstag ins Minus gedrückt. Nach den ernüchternden Zahlen zum Handel und zu den Verbraucherpreisen in der vergangenen Woche zeigte sich die wirtschaftliche Schieflage des Landes nun auch in der Industrie und im Einzelhandel: Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze blieben im Juli hinter den Prognosen der Analysten zurück. Auch der angeschlagene Immobiliensektor setzte im Juli seine Talfahrt fort: Die Baubeginne nach Fläche gingen im Jahresvergleich um fast 25 Prozent zurück, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. "Wir glauben, dass die Märkte die Auswirkungen des starken Rückgangs im chinesischen Immobiliensektor, der mehr als die Hälfte der weltweiten Verkäufe neuer Wohnungen ausmacht, noch immer unterschätzen", schrieben die Analysten der japanischen Bank Nomura in einer Kundenmitteilung.