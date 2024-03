In Erwartung bald sinkender Zinsen in den USA lassen die Anleger den Dollar fallen. Der Dollar-Index verliert auf Wochensicht bis Freitagmorgen gut ein Prozent. Zeitweise fällt er mit 102'722 Zählern auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten. Für den Euro geht es dagegen bergauf. Die Gemeinschaftswährung notiert mit bis zu 1,0955 Dollar so hoch wie seit Mitte Januar nicht mehr. Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, liess den Zeitpunkt für eine Lockerung der Geldpolitik zuletzt zwar weiter offen. Er betonte jedoch, dass die Währungshüter diesen Schritt 2024 auf dem Radar hätten. Die Finanzmärkte rechnen ähnlich wie bei der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni mit einer ersten Zinssenkung. Da der Leitzins der Fed bei 5,25 bis 5,50 Prozent und damit höher als in der Euro-Zone liegt, sind die Anleger laut Experten der Ansicht sind, dass die US-Notenbanker mehr Spielraum für Zinssenkungen haben. Daher geht es für den Dollar bergab.