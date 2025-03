Die japanische Börse hat am Freitag fester tendiert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 37'101,54 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent höher bei 2719,32 Zählern. Die Anleger kauften vor allem Aktien aus dem Chipbereich, obwohl Bedenken über die US-Wirtschaftsaussichten weitere Gewinne begrenzten. «Der Markt ist besorgt über die Unsicherheiten bezüglich der US-Wirtschaft, was die Aktien in den USA und Japan belastet», sagte Takamasa Ikeda, Senior Portfolio Manager bei GCI Asset Management. Die Verluste hielten sich jedoch in Grenzen, so Ikeda. Der Hersteller von Chiptestgeräten Advantest verzeichnete einen Kurssprung von vier Prozent und verlieh dem Nikkei den grössten Auftrieb, während Toyota um 2,1 Prozent kletterte.