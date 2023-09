Die Erleichterung über den Abwärtstrend der für die US-Notenbank Fed wichtigen Kerninflation hat am Donnerstag die Kauflaune der Anleger in Japan beflügelt. Zwar waren die Verbraucherpreise in den USA im August mit 3,7 Prozent nach 3,2 Prozent im Juli so stark gestiegen wie seit 14 Monaten nicht mehr. Die von der Notenbank viel beachtete Kernrate, die die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, sank aber wie erwartet auf 4,3 von 4,7 Prozent im Juli. «Es scheint, dass die mit Spannung erwartete Pause der Fed in der kommenden Woche die Tatsache ausgleicht, dass die Inflation so schnell gestiegen ist wie seit über einem Jahr nicht mehr», sagte Glenn Yin von Aetos Capital in Melbourne.