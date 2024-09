Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag überwiegend fester. In Shanghai gewann der dortige Leitindex 0,4 Prozent auf 2748,58 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,5 Prozent auf 3216,76 Punkte. In China senkte die Zentralbank überraschend den 14-Tage-Reposatz um 10 Basispunkte, nur wenige Tage nachdem sie die Märkte mit einer ausbleibenden Senkung der längerfristigen Zinsen enttäuscht hatte. An der japanischen Börse wurde dagegen wegen eines Feiertags nicht gehandelt.