Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag nach den jüngsten Kursverlusten deutlich erholt. Angetrieben von einer starken Wall Street und nachlassenden Sorgen über hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) griffen Anleger wieder zu. Der japanische Leitindex Nikkei sprang um 4,5 Prozent ‌nach oben. ⁠In Südkorea verzeichnete der Kospi nach einem massiven Ausverkauf zu Wochenbeginn ein Rekord-Comeback und schoss um mehr als zehn Prozent in die ⁠Höhe. Auch der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans gewann 4,6 Prozent. In China legte der CSI-Index für KI-Werte um mehr als sieben Prozent zu, während der ‌Hang Seng Tech-Index in Hongkong ein Plus von 0,5 Prozent verbuchte.