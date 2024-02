Nach Ansicht der Ökonomen bei ING werden die Markterwartungen für eine Zinserhöhung in Japan im März/April wahrscheinlich sinken. Sie rechnen jedoch weiterhin mit einer Zinserhöhung im Juni. «Die Inflation geht langsam zurück, was in Verbindung mit einem weiteren Jahr soliden Lohnwachstums bedeutet, dass sich der private Konsum wahrscheinlich erholen wird. Wenn dies der Fall ist, gehen wir weiterhin davon aus, dass die BOJ ihre erste Zinserhöhung im Juni vornehmen wird.» Allerdings könne sich die Zinserhöhung bis zum dritten Quartal 2024 verzögern.