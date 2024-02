Zudem stehen weitere Bilanzen an. Unter die Lupe nehmen Anleger vor allem die Quartalszahlen der Münchener Rück. Der weltgrösste Rückversicherer kündigte bereits am Vorabend an, die Dividende deutlich anzuheben und weitere 1,5 Milliarden Euro über einen Aktienrückkauf an die Aktionäre auszuschütten. Einblick in die Bücher gewähren unter anderem auch der bayerische Telekom-Ausrüster Adtran Networks, Sportartikelhersteller Puma sowie der schwäbische Maschinen- und Anlagenbauer Dürr.