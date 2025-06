US-Präsident Donald Trump äusserte sich positiv zu den Gesprächen im Lancaster House in London, die in der Nacht zum Montag zu Ende gingen und am Dienstag fortgesetzt werden sollten. «Die Tatsache, dass wir uns immer noch in der Nähe von Rekordhochs befinden, deutet darauf hin, dass der Markt die Aussagen von Trump akzeptiert, und wenn man sich einige der anderen Kommentare von Lutnick und Bessent ansieht, scheint es mir, dass sie mit den Fortschritten relativ zufrieden sind», sagte Tony Sycamore, ein Marktanalyst bei IG. Die Märkte warteten jedoch auf konkrete Ankündigungen, so Sycamore weiter.