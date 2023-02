Grund für die zwischenzeitliche Nervosität an den Märkten war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Die Anleger hätten unter dem Strich erleichtert auf dessen Aussagen reagiert, wonach unter anderem der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe, hiess es aus dem US-Handel. Allerdings sei der Rückgang, so Powell, noch in einem "sehr frühen Stadium" und weitere Fortschritte dürften noch einige Zeit dauern. Gleichwohl zogen insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte deutlich an. In einer ersten Reaktion hatten die Märkte mit klaren Abgaben auf die Powell-Rede reagiert.