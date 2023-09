In den Medien dürften am Berichtstag die Nachbetrachtungen, Analysen und Kommentare zu den am Vortag publizierten Plänen der UBS hinsichtlich der Integration der Credit Suisse dominieren.



Vor dem Wochenende steht aber auch die Publikation einiger interessanter Wirtschaftsdaten für die Schweiz an. So werden etwa die Konsumentenpreise für den Monat August veröffentlicht oder auch der Einkaufsmanager-Index (PMI), ebenfalls für den am Vortag abgelaufenen Monat.



Ausserdem wird das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) den neuen Hypo-Referenzzinssatz nennen. Es droht indes keine neue Hiobsbotschaft. Die befragten Bank-Ökonomen gehen unisono davon aus, dass der Referenzzinssatz im September bei 1,50 Prozent bleibt.