Die asiatischen Börsen sind am Freitag gefallen. Der starke Dollar erhielt die Risikostimmung aufrecht, aber die Erwartungen für tiefgreifende Zinssenkungen in den USA im Jahr 2025 gingen zurück. Die japanische Börse tendierte am Freitag schwächer. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 39.390,62 Punkte nach, und der breiter gefasste Topix notierte 1,1 Prozent niedriger bei 2.741,58 Zählern. «Das schwache Ende der Überseemärkte über Nacht drückte auf die Stimmung und veranlasste die Anleger, Aktien zu verkaufen, um Gewinne zu realisieren», sagte Takehiko Masuzawa, Leiter des Handels bei Phillip Securities Japan. Der Markt habe seine Positionen vor dem Wochenende noch bereinigen wollen, so Masuzawa weiter. Aktien des Betreibers von Bekleidungsgeschäften der Marke Uniqlo, Fast Retailing, verloren 2,61 Prozent und zogen den Nikkei am Freitag am meisten nach unten. Die Aktien des Chip-Herstellers Tokyo Electron fielen um 2,64 Prozent und folgten damit dem Rückgang der US-Chiphersteller um 0,91 Prozent.