Nach der jüngsten Rally an den globalen Aktienmärkten haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch Verluste verzeichnet. Die Anleger zeigten sich im Vorfeld der Veröffentlichung der revidierten US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig. Obwohl die jüngsten Wirtschaftsdaten die Angst vor einer drohenden Rezession in den USA verringert haben, reagieren die Märkte weiterhin sensibel auf Arbeitsmarktdaten. Die anstehenden Revisionen werden am Mittwoch entscheidend sein«, sagte Charu Chanana, Head of FX Strategy bei Saxo Bank. "Wenn sich die Zahl der neu geschaffenen Stellen der Marke von einer Million nähert, könnte dies die Marktvolatilität angesichts der erneuten Sorgen um den US-Arbeitsmarkt erhöhen."