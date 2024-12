Die Börsen in Asien haben am Freitag in der Nähe eines Dreimonatstiefs notiert. Die Anleger warteten auf die Inflationsdaten aus den USA, die die Besorgnis über den Preisdruck entweder lindern oder verschlimmern könnten. Der Inflationsindikator - die US-Kerndaten zu den persönlichen Konsumausgaben - wird im Laufe des Freitags erwartet. Die Prognosen gehen derzeit von einem monatlichen Anstieg von 0,2 Prozent für November aus. Der 225 Werte umfassende japanische Aktienindex Nikkei steuerte am Freitag zunächst trotz des Rückenwinds durch einen schwächeren Yen auf seine schlechteste Woche seit Anfang November zu. Am Ende hat er sich dann doch kaum bewegt und blieb fast unverändert bei 38.813,23 Punkten. Der breiter gefasste Topix blieb ebenfalls fast unverändert bei 2.714,98 Zählern. In Japan hat sich die Kerninflation im November leicht beschleunigt. Die Daten weisen auf einen zunehmenden Inflationsdruck hin, der die Bank of Japan bald zu einer weiteren Anhebung der Kreditkosten veranlassen könnte.