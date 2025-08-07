Angetrieben von starken Vorgaben der Wall Street und der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA haben die Börsen in Asien am Donnerstag zugelegt. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 41'114,68 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,9 Prozent auf 2'991,73 Zähler zu und erreichte damit ein Rekordhoch. Die chinesischen Börsen tendierten dagegen uneinheitlich. Die Börse in Shanghai gab 0,1 Prozent auf 3'629,63 Stellen nach, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 4.102,90 Punkte.