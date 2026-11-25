Anleger feiern die von Remy Cointreau angehobene ⁠Prognose sowie die vorgelegten Finanzziele. Die Titel des französischen Spirituosenkonzerns ‌schiessen in Paris um elf Prozent ‌nach oben. Für ​das laufende Geschäftsjahr erwartet der Hersteller von Remy-Martin-Cognac und Cointreau-Likör nun ein «solides» Wachstum der operativen Marge, nachdem der operative Gewinn im ersten Halbjahr überraschend ‌stark gestiegen ist. Der Konzern stemmt sich mit Kostensenkungen gegen die Flaute angesichts hoher Lebenshaltungskosten und Zölle. ​Zugleich will das Unternehmen seinen Marktanteil sowohl ​im Premium- als auch im ​preisgünstigeren Cognac-Segment ausbauen und seine Präsenz in China erweitern. ‌Die Rivalen Pernod Ricard und Diageo verteuern sich um 2,6 und 1,6 Prozent.