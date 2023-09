Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Die Zinssorgen an den US-Aktienmärkten sind offenbar auch nach Asien geschwappt und nagen an den Nerven der Anleger. Hinzu kamen die Sorgen über die noch immer sich auf Talfahrt befindlichen Gewinne chinesischer Industrieunternehmen wie aus offiziellen Daten am Mittwoch hervorging. In Japan wurde das Protokoll aus der Juli-Sitzung der neun Vorstandsmitglieder der Bank of Japan (BOJ) veröffentlicht. Hieraus ging hervor, dass sich die BOJ-Entscheidungsträger über die Beibehaltung der ultralockeren Geldpolitik zwar einig waren, jedoch gab es Uneinigkeit darüber, wie schnell die Zentralbank die negativen Zinssätze beenden könnte. «Viele kleine und mittlere Unternehmen beklagen, dass sie Schwierigkeiten haben, höhere Kosten weiterzugeben. Das Lohnwachstum könnte in Zukunft an Schwung verlieren», wurde ein Mitglied zitiert.