Die Stimmung der Anleger wurde von stark steigenden ‌Renditen bei Staatsanleihen dominiert, die Befürchtungen über höhere weltweite Kreditkosten schürten. In Japan kletterte die Rendite der zehnjährigen ‌Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 1996. «Die weltweiten Anleihemärkte schreien auf, ​und das zu ignorieren, könnte sehr teuer werden», warnte Nigel Green, Chef des Finanzberaters deVere Group. Sobald die risikofreien Zinsen in den USA über fünf Prozent lägen, müsse jeder Vermögenswert seinen Preis rechtfertigen. Politisch richteten sich die Blicke auf Washington, wo sich der chinesische Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump trafen. Bei den Gesprächen gab es jedoch kaum Anzeichen für Durchbrüche bei strittigen Themen wie Künstlicher Intelligenz, Handel oder dem Krieg ‌mit dem Iran, was die chinesischen Märkte vor den Feiertagen in der Schwebe hielt.