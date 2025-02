Trumps Zollpolitik belastet ansonsten einmal mehr Aktien von chinesischen Unternehmen, die in den USA gelistet sind. Eine vom Präsidenten angekündigte Verdoppelung der bereits geltenden Zölle gegen chinesische Waren hatte zuvor in Fernost bereits ihre Spuren hinterlassen. Dies äusserte sich nun auch in New York bei einschlägigen Werten. So sackten Aktien der Internetkonzerne Alibaba und Baidu vorbörslich um bis zu 3,6 Prozent ab.