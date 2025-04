Die Rendite zehnjähriger US-Papiere ist binnen drei Tagen von 4 Prozent in der Spitze auf 4,51 Prozent nach oben geschnellt. Investoren erachten also US-Anleihen in dem angeschlagenen Marktumfeld nicht mehr als sichere Anlage und verkaufen sie stattdessen. Auch der US-Dollar ist am Mittwoch erneut unter grossen Druck geraten.