Die Aktien des US-Softwareunternehmens ServiceTitan sind um fast ein Fünftel eingebrochen - trotz übertroffener Erwartungen im zweiten Quartal. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,40 Dollar und übertraf den Analystenkonsens von 0,35 Dollar. Der Ausblick enttäuschte allerdings. Für das dritte Quartal stellt ServiceTitan einen Umsatz von 285 bis 287 Millionen Dollar in Aussicht. Das liegt leicht unter der Markterwartung von 287,9 Millionen Dollar. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr liegt im Rahmen der Schätzung von 1,14 Milliarden Dollar.