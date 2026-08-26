Zum Start verhalfen positive Vorgaben aus den USA und auch aus Asien zu Gewinnen. Im Verlauf setzen Marktteilnehmer offenbar auf positive Zahlen von Chip-Gigant Nvidia und damit eine Fortsetzung der KI-Rally. Börsianer warnen aber vor allzu viel Optimismus. «Die Erwartungen sind mal wieder enorm - nicht nur mit Blick auf die tatsächlichen Umsatz- und Gewinnzahlen sondern auch hinsichtlich der Einschätzung zur künftigen Entwicklung der Rechenzentren», heisst es aus dem Handel. Damit sei es nicht auszuschliessen, dass die Zahlen zu einem Stolperstein werden könnten.