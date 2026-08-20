Weiter eine Belastung für die Finanzmärkte sind auch die Ölpreise. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent steht auch heute wieder im Aufwind mit +2 Prozent auf knapp 94 Dollar. Die Marke von 100 Dollar, die letztmals gegen Ende Juli überschritten wurde, rückt also wieder näher. Und damit steigen auch die Befürchtungen einer wieder anziehenden Inflation, wie es im Handel heisst.